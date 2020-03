The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000DZ1JUJ3 DZ BANK CLN E.8393 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KB59 DZ BANK CLN E.8792 BD01 BON USD N CA XFRA DE000DZ1KBY0 DZ BANK CLN E.8785 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KF14 DZ BANK CLN E.8824 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KF22 DZ BANK CLN E.8825 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KFQ7 DZ BANK CLN E.8813 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KHS9 DZ BANK CLN E.8883 BD01 BON EUR N CA CMCK XFRA US46625HHQ65 JPMORGAN CHASE 2020 BD01 BON USD N CA XFRA US822582AM49 SHELL INTL FIN. 2020 BD01 BON USD N CA XFRA DE000DZ1J0G2 DZ BANK CLN E.8595 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KB75 DZ BANK CLN E.8794 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KE64 DZ BANK CLN E.8795 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KF97 DZ BANK CLN E.8832 BD02 BON EUR N CA XFRA US94988J5S24 WELLS FARGO 18/20 FLR MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1208658036 DT.BK.LOND.MTN.15/20 ND BD02 BON NZD N CA J00 XFRA GB00BKX5CN86 JUST-EAT PLC LS-,01 EQ00 EQU EUR N CA ZP3C XFRA KYG2162D1126 CN RES+TRANSP.GRP HD-,20 EQ00 EQU EUR N