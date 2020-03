The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0110814065 BQUE CT.VAU. 10-20 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000DK0BVJ7 DEKABANK DGZ DZ.B.BONIT20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1H2L0 DZ BANK BANKEN CLN 10/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1H2N6 DZ BANK BANKEN CLN 10/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J006 DZ BANK CLN E.8613 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J0J6 DZ BANK CLN E.8597 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JTE6 DZ BANK CLN E.8355 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JTW8 DZ BANK CLN E.8371 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JUM7 DZ BANK CLN E.8396RWE BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JZ21 DZ BANK CLN E.8581 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JZ47 DZ BANK CLN E.8583 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1JZ96 DZ BANK CLN E.8588 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KBU8 DZ BANK CLN E.8781 BSKT BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KE72 DZ BANK CLN E.8796 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KE80 DZ BANK CLN E.8797 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KE98 DZ BANK CLN E.8798 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KFH6 DZ BANK CLN E.8806 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KFJ2 DZ BANK CLN E.8807 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KFT1 DZ BANK CLN E.8816 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KGS1 DZ BANK CLN E.8849 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1KGU7 DZ BANK CLN E.8851 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J0E7 DZ BANK CLN E.8593 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J0F4 DZ BANK CLN E.8594 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J0N8 DZ BANK CLN E.8601 BD01 BON EUR N