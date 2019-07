The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0106942508 SNCF MOBILITE 09-19 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA CH0247611236 CITYCH.W+J SWIS. 14-19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000BC0AS64 BARC 09/19 FLR MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0HP02 DEKA USD STUFENZINS 16/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000DK0HP10 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000DK8PTF2 DEKABANK DGZ IHS.6095 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000MHB61E7 MUENCH.HYP.BK.IS.19/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB03X4 BAY.LDSBK.OPF. BD01 BON EUR N CA XFRA XS2004880832 MIZUHO F.G. 19/24 MTN BD01 BON EUR N CA DB8H XFRA XS0311212723 DT. BAHN FIN. 07/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0442190855 CLOVERIE 09/39 FLR MTN BD02 BON EUR N CA DWL1 XFRA XS0954745351 DERWENT LDN CAP.2 13/19CV BD02 BON GBP N CA XFRA XS1651071521 THERMO FISH.SCI.17/19 FLR BD02 BON EUR N