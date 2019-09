The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3FN0024857 ROYAL BK CDA 2019 FLR BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A161WA4 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB35X6 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0B531 DEKA IHS SERIE 7316 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0B549 DEKA IHS SERIE 7317 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000EH1A4M7 COBA OMH E2392 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3P79 LB.HESS.THR.CARRARA09M/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH3A86 HCOB FX/FRN 09/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH3BF3 HCOB IS 09/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US82481LAA70 SHIRE ACQUIST.I.IE 16/19 BD00 BON USD N CA XFRA USF22797YK86 CREDIT AGRI. 14/UND. FLR BD00 BON USD N CA XFRA DE0001048585 COBA 99/19 VARS165 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK9FVU6 DEKABANK DGZ IHS.S.6481 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB19G2 LB.HESS.-THR. E0511B/057 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB89Y6 NORDLB GELDMARKTANL.04/17 BD01 BON EUR N CA XFRA US05252BCS60 A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA US48125LRG94 JPMORGAN CH.BK NA 2019 BD01 BON USD N CA XFRA US61747YCJ29 MORGAN STANLEY 2019 F BD01 BON USD N CA XFRA US65557DAM39 NORDEA BK 14/UND.FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA US78011DAG97 ROYAL BK CDA 14/19 BD01 BON USD N CA XFRA US822582AJ10 SHELL INTL FIN. 09/19 BD01 BON USD N CA XFRA USP3143KEZ95 ITAU CORPBANCA 14/19 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS1487787522 VERIZON COMM 16/46 BD01 BON USD N CA XFRA XS1492428997 IND. BK (HK) 16/19 MTN BD01 BON USD N