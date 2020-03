The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA USL4441PAA86 GOL LUXCO 14/22 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0438200361 WALES+WEST UTIL/FIN.09/21 BD02 BON GBP N CA IBRF XFRA XS0494868630 IBERDROLA FIN. 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0496481200 NM PLC 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0496546853 TELSTRA CORP. 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1580430681 CHINA EVERGR.GR. 17/20 BD02 BON USD N CA IIR2 XFRA CA59064J2065 MESA EXPLORATION CORP. EQ00 EQU EUR N CA 1RZ XFRA SG9999019087 GRINDROD SHIPPING HLDGS EQ00 EQU EUR N