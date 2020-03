The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CA112585AG91 BROOKF.ASS.MGMT INC. 2021 BD00 BON CAD N CA YEBE XFRA DE000A11QTB6 KRED.F.WIED.14/20 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A161V89 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1MLQH9 AAREAL BANK MTN.HPF.S.136 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3BC3 LB.HESS.THR.CARRARA03S/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3QC1 LB.HESS.THR.CARRARA09Q/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3ZT6 LB.HESS.THR.CARRARA03P/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4DZ8 LB.HESS.THR.CARRARA03Q/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB0AMH3 LBBW IS.R.8904 BD00 BON EUR N CA XFRA US031162BG42 AMGEN 2021 BD00 BON USD N CA XFRA DE000NLB89Z3 NORDLB GELDMARKTANL.05/17 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0011798115 PERNOD-RICARD 14/20 BD01 BON EUR N CA XFRA US031162BD11 AMGEN 2020 BD01 BON USD N CA XFRA US031162BM10 AMGEN 11/21 BD01 BON USD N CA XFRA US045167CF88 ASIAN DEV. BK 13/20 MTN BD01 BON USD N CA LE6B XFRA US521865AX34 LEAR CORP. 14/25 BD01 BON USD N CA XFRA US682134AC59 OMNICOM G./C./F. 2020 BD01 BON USD N CA CILF XFRA XS0215159731 LAFARGE 05/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA CA37252BAA04 GENWORTH MI CA 2020 BD02 BON CAD N CA XFRA DE000NLB8LG4 NORDLB IS.S.2055 BD02 BON EUR N CA XFRA FR0013324316 SANOFI 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N CA SNWC XFRA FR0013324324 SANOFI 18/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA US29874QDB77 EUR. BK REC.DEV.17/20 MTN BD02 BON USD N CA GOSH XFRA US38148LAA44 GOLDMAN SACHS GRP 15/20 BD02 BON USD N