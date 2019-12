The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0222359421 SVENSK.HDLSB. 13-19 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA CH0234487392 BHARAT PETRO 14/19 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0281864493 BSTDB 15/19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A12T8J8 AAREAL BANK MTN.HPF.S.211 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1PG3M8 DT.PFBR.BANK PF.R.15183LS BD00 BON GBP N CA XFRA DE000BLB6ZC1 BAY.LDSBK.IS. 18/21 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6ZF4 BAY.LDSBK.IS. 18/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T838 DZ BANK IS.A703 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T853 DZ BANK IS.A705 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T879 DZ BANK IS.A707 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0JRJ8 DEKA FESTZINS ANL 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0NZR6 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB1X22 LB.HESS.THR.CARRARA01M/15 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5JH0 LB.HESS.THR.CARRARA12K/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5JJ6 LB.HESS.THR.CARRARA12L/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH35V9 HCOB MZC 20 12/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US172967JR32 CITIGROUP INC 2019 FLR BD00 BON USD N CA XFRA DE000DG4T895 DZ BANK IS.C119 17/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HV2AG14 UC-HVB MTI S.1731 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NRW21P0 LAND NRW SCHATZ13R1236 BD01 BON EUR N CA XFRA US34540TNY46 FORD MOTOR CRED. 2019 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US460146CG68 INTL PAPER 11/22 BD01 BON USD N CA XFRA US577081BA97 MATTEL INC. 16/21 BD01 BON USD N CA XFRA XS0716647598 WORLD BK 11/19 MTN BD01 BON ZAR N