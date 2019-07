The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS1088135634 DISTR.INTL DE ALIM. 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1089556358 ALTERNATIFBANK 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS1204531229 RABOBK NEDERLD 15/19 MTN BD02 BON AUD N CA ANVA XFRA DE000A1AKHB8 ALLIANZ FIN. II 09/19 MTN BD03 BON EUR N CA XFRA DE000HV5L0P5 UC-HVB CRLNFI 19 ARRB BD03 BON EUR N