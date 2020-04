The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A169HG5 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6224 BAY.LDSBK.OPF.R.20303 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T5W3 DZ BANK IS.A597 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK9FYN5 DEKABANK DGZ IHS.S.6547 BD00 BON EUR N CA HV2E XFRA DE000HV2AH47 UC-HVB PF 1768 BD01 BON EUR N CA 4CML XFRA FR0011473495 CM HOME LOAN SFH 13/20MTN BD01 BON EUR N CA XFRA USP1R23DAA49 BBVA BANC.TEX. 10/20 REGS BD01 BON USD N CA MMUA XFRA USU57576AE76 MASS.MUT.LIFE 15/65 REGS BD01 BON USD N CA XFRA XS0216258763 AUSTRIA 05/20 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1219733752 TURK.SI.KAL.BK 15/20 BD01 BON USD N CA XFRA XS1310053936 DVB BANK MTN.15/20 BD02 BON EUR N CA B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE EQ00 EQU EUR N CA LBJ XFRA BMG540501027 LAZARD LTD. DL-,01 EQ00 EQU EUR N CA 0RT XFRA CA76090H1038 RESTAURANT BRANDS INT.UTS EQ00 EQU EUR N CA W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP EQ00 EQU EUR N CA FTX XFRA US02364V1070 AMER.FI.MULTIFAM.INV. UTS EQ00 EQU EUR N CA 34J XFRA US09625U1097 BLUEKNIGHT ENGY PTRS L.P. EQ00 EQU EUR N CA 8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS EQ00 EQU EUR N CA CM4 XFRA US12654A1016 CNX MIDSTREAM PART. UTS EQ00 EQU EUR N CA 3CV XFRA US1266331065 CVR PARTNERS L.P. EQ00 EQU EUR N CA 7CF XFRA US1501851067 CEDAR FAIR LP EQ00 EQU EUR N CA C64 XFRA US16411Q1013 CHENIERE ENERGY PART.L.P. EQ00 EQU EUR N CA CWG XFRA US1651851099 CHESAP.GRANITE W.TR.U.B.I EQ00 EQU EUR N CA 2OC XFRA US1724641097 CINER RESOURCES UTS EQ00 EQU EUR N