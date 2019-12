The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA SI62 XFRA DE000A11QR16 SEMPER IDEM AG 14/21 BD00 BON EUR N CA SI63 XFRA DE000A13SHW9 SEMPER IDEM AG 15/20 BD00 BON EUR N CA PR0B XFRA DE000A13SLE9 PROCAR AUTOFINANZ 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6YQ4 BAY.LDSBK.IS. 18/24 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB6ZD9 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000CZ40LU9 COBA 16/19 S.873 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4UDB0 DZ BANK IS.A830 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK9FT92 DEKABANK DGZ IHS.S.6436 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J4K6 DZ BANK IS.A328 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J4R1 DZ BANK IS.13/19 A334 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3WR7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3WT3 LB.HESS.THR.CARRARA12E/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3WU1 LB.HESS.THR.CARRARA12F/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4P54 HCOB MM VII 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA FI4000049994 TORNATOR 12-19 BD00 BON EUR N CA XFRA US91911TAM53 VALE OVERSEAS 2022 BD00 BON USD N CA DCHC XFRA USU26054KF95 DOW CHEM. 18/25 REGS BD01 BON USD N CA DCHD XFRA USU26054KG78 DOW CHEM. 18/48 REGS BD01 BON USD N CA XFRA AU3CB0203057 VICINITY FUNDS RE 2019 BD02 BON AUD N CA ABLD XFRA US002824BD12 ABBOTT LABS 16/21 BD02 BON USD N CA XFRA XS1143711064 FINLD 14/19 MTN BD02 BON GBP N CA 2G4B XFRA XS1401303976 NATURGY FINANCE 16/21 MTN BD02 BON EUR N CA DJL3 XFRA IE0008479408 AGIF V-ALL.GBL INS. AEUR FD00 EQU EUR N