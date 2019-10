The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA 0SEG XFRA XS1506497574 SWEDEN,KINGDOM 16/19 REGS BD02 BON USD N CA NEAG XFRA US90131HBK05 21ST CENTURY FOX AM.07/37 BD03 BON USD N CA EC0B XFRA LU0289591256 EAST CAP.-E.C.CH.ENV. AEO FD00 EQU EUR N