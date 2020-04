The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2BPAM5 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N CA NCBS XFRA US06051GFN43 BANK AMERI. 2020 BD01 BON USD N CA AF9A XFRA XS0503251489 AGENCE FSE DEV. 10/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1214407410 CCCI TREASURE 15/UND.FLR BD01 BON USD N CA XFRA XS1222597731 CLYDESDALE BK 15/20 MTN BD01 BON GBP N CA XFRA US459058FZ11 WORLD BK 17/20 BD02 BON USD N CA 5AVB XFRA XS1210362239 AABAR INVEST.PJSC 15/22CV BD02 BON EUR N CA XFRA XS1219829949 HAITONG INT.F.15 15/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1398275112 JOHN DEERE BK16/20 MTNFLR BD02 BON EUR N CA L5B2 XFRA XS1398337086 LEEDS BUILDING 16/20 MTN BD02 BON EUR N