The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA GN4D XFRA LU0063042229 QUINT:ESSENCE STR.DYNAM.B FD00 EQU EUR N CA IH5Y XFRA LU0070212591 JPM INV-GL BALAN.A A EO FD00 EQU EUR N CA IH59 XFRA LU0070215933 JPM INV-US BD FD A AC.DL FD00 EQU EUR N CA UBA2 XFRA LU0073503921 UBAM-SWISS EQUITY A FD00 EQU EUR N CA FGO3 XFRA LU0078046959 CS I.12-CSLPF YI.USD B FD00 EQU EUR N CA IH54 XFRA LU0079556006 JPM FDS-EU.SEL.EQ.A A.EO FD00 EQU EUR N CA IH51 XFRA LU0095938881 JPM INV-GL.MAC.OPP.A AEO FD00 EQU EUR N CA XMHK XFRA LU0252965164 BGF-LATIN AMER.NAM.D2 EO FD00 EQU EUR N CA XMHI XFRA LU0252966055 BGF-EUROPEAN FD N.D2 EO FD00 EQU EUR N CA AZHR XFRA LU0256881128 AGIF-EUR.EQU.GRTH IT EO FD00 EQU EUR N CA XMHJ XFRA LU0579997130 BGF-EUROP.EQ.INC.D2 A. EO FD00 EQU EUR N