The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS0837064731 AFR. DEV. BK 12/19 MTN BD03 BON TRY N CA UENA XFRA FR0013204286 UBISOFT ENTMT 16/21 ZO CV EQ00 EQU EUR N CA 5OH XFRA MX01AL1C0003 ALEATICA S.A.B DE C.V. EQ00 EQU EUR N CA G4Z XFRA MX01AZ060013 TV AZTECA S.A.B. DE C.V. EQ00 EQU EUR N CA CPL XFRA MX01CA130029 CORPOVAEL S.A.B. DE C.V. EQ00 EQU EUR N CA GE7C XFRA MX01EL000003 GRUPO ELEKTRA SAB DE CV EQ00 EQU EUR N CA S0B XFRA MX01GS000004 GRPO SANBORNS SA DE CV B1 EQ00 EQU EUR N CA LC9 XFRA MX01LA050010 LA COMER S.A.B. UTS EQ00 EQU EUR N CA G7AB XFRA MX01OM000018 GR.AERO.D.CENT.NORT. B. EQ00 EQU EUR N CA AKY XFRA MX01PI000005 PINFRA S.A. EQ00 EQU EUR N CA 17B XFRA MX01R0000006 REGIONAL S.A.B. DE C.V. EQ00 EQU EUR N CA G4L XFRA MXP000511016 ALFA S.A.B. DE C.V. A EQ00 EQU EUR N CA MV9 XFRA MXP001691213 AMERICA MOVIL L EQ00 EQU EUR N CA G4S XFRA MXP3142C1177 CORPORACION GEO B EQ00 EQU EUR N CA AKQ XFRA MXP524131127 INDUSTRIAS CH S.A. B EQ00 EQU EUR N CA 0CMB XFRA MXP0598H1110 COMPANIA MINERA AUTLAN B EQ01 EQU EUR N