The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A0BNEJ2 COBA OMH E2236 NK BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A0Z2KJ1 DZ HYP PF.R.269 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1MLQ97 AAREAL BANK MTN.HPF.S152 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4KS5 HCOB SZ II 13/19 BD00 BON EUR N CA XFRA AU3CB0123537 INTER-AMER.DEV.BK 2019 BD01 BON AUD N CA A7DA XFRA XS0953093308 ADECCO INTL FINL S. 13/19 BD01 BON EUR N CA XFRA XS1097970732 NATL GRID NA 14/19 MTN BD01 BON AUD N CA XFRA XS1100249322 DANSKE BK 14/19 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1140299048 GELF BOND IS.I 14/21 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB1AE5 LB.HESS.-THR. E0515B/063 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1100009874 CCB (ASIA) 14/24 FLR MTN BD02 BON USD N