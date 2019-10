The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA KW6G XFRA DE000A1RET23 K.F.W.ANL.V.12/2019 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DB7XGY7 DT.BANK MTH 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T8E5 DZ BANK IS.A681 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0B6M8 DEKABANK DGZ IHS.S.7318 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ5WGB3 DZ BANK IS.2859 VAR MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB1DYX7 LBBW AD STUFENZINS 17/19 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000HLB3UL4 LB.HESS.THR.CARRARA10L/18 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0UXG0 LBBW GM-FLOATER 13/19 BD01 BON EUR N CA BNPA XFRA FR0010239319 BNP PARIBAS 05/UND. BD01 BON EUR N CA WRDG XFRA XS1503155068 WORLD BK 16/19 MTN BD01 BON MXN N CA XFRA XS1892694982 JIAYUAN INT. 18/19 BD01 BON USD N CA XFRA CA833577AE94 SOBEYS 2023 BD02 BON CAD N CA XFRA CA83357ZAE75 SOBEYS 2036 MTN BD02 BON CAD N CA XFRA CA83357ZAL19 SOBEYS 2040 MTN BD02 BON CAD N CA XFRA XS1057541838 TUERKIYE GAR.BK 14/19REGS BD02 BON USD N