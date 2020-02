The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A14QD6 ERSTE GP BNK AG 14-20 MTN BD00 BON AUD N CA XFRA CH0271428317 UBS GROUP 15-UND. BD00 BON USD N CA XFRA DE000A2AANW1 IKB DT.IND.BK.MTN 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK9FTX4 DEKABANK DGZ IHS.6425 BD00 BON EUR N CA XFRA US054937AL18 TRUIST FIN. 19/UND.FLR BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB0437 LB.HESS.THR.CARRARA02I/14 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HV2AHF5 UC-HVB S.1745 13/20VAR BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WAM2 LBBW STUFENZINS 14/20 BD01 BON EUR N CA C7RF XFRA FR0010857672 CAISSE REF.HAB 10/20 BD01 BON EUR N CA XFRA XS1031792119 WESTPAC BKG 14/20 MTN BD02 BON AUD N CA MXLY XFRA XS1054418196 MEXICO 14/21 MTN BD02 BON EUR N