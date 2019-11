The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000CZ40LF0 COBA MTN 16/19 VAR867 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0B713 DEKABANK DGZ HYP.PF.2086 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4RH6 LB.HESS.THR.CARRARA08N/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000NLB8HL2 NORDLB 5 PH.BD.41/15 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB5GN0 BAY.LDSBK.IS. 18/23 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4VY0 HCOB IS 14/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB0NJ1 NORDLB FESTZINSANL.18/17 BD01 BON EUR N CA ZG5A XFRA XS0909788613 ZIGGO 13/20 REGS BD01 BON EUR N CA XFRA XS1321974740 WPP FINANCE 15/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA AU3CB0225324 CROWN GRP FIN. 2019 BD02 BON AUD N CA XFRA DE000NRW0H08 LAND NRW SCHATZ15R1393 BD02 BON EUR N CA FVNB XFRA ES0312362017 AYT CED. CAJAS VIII 04-19 BD02 BON EUR N CA AMDB XFRA US007903BC08 ADV.MICRO DEVIC.14/24 BD02 BON USD N CA XFRA US02005NAW02 ALLY FINANCIAL 14/19 BD02 BON USD N CA W8AC XFRA US931427AA66 WALGREENS BO. A. 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS0466365383 CBQ FINANCE 09/19 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1132156230 DOUBLE ROSY 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS1517154354 GANSU PROV.HI.A 16/19 BD02 BON USD N CA 5HY XFRA SG1Y78948920 HENGYANG PETROCHEM.LGSTCS EQ00 EQU EUR N