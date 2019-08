The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0109370178 KOMMUNEKREDIT 10-19 MTN BD00 BON CHF N CA SI9R XFRA DE000A17D8Q6 SIEMENS FINANC. 12/19 WW BD00 BON USD N CA KW5K XFRA DE000A1K0UA9 KRED.F.WIED.11/19 REG S BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0EWV4 DEKA MTN IS.S.7539 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2G22 LB.HESS.THR.CARRARA09H/15 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000SLB3248 LDSBK.SAAR OPF A324 BD00 BON EUR N CA SI9H XFRA DE000A1G0WC7 SIEMENS FINANC. 12/19 WW BD01 BON USD N CA SI9J XFRA DE000A1G0WD5 SIEMENS FINANC. 12/19 XW BD01 BON USD N CA XFRA DE000DDA0PG5 DZ BANK IS.A1064 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0LBC3 DEKA USD FESTZINS 17/19 BD01 BON USD N CA 9A9N XFRA US045167DQ35 ASIAN DEV. BK 16/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS0100515336 BK SCOTLAND 99/19 MTN BD01 BON GBP N CA XFRA XS2019312318 UC-HVB OPF2056 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US30254WAK53 FMS WERTMGMT MTN 16/19 DL BD02 BON USD N CA XFRA XS1472473203 BK O.COMM.(HK) 16/19 MTN BD02 BON USD N