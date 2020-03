The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A11756 ERSTE GP BNK AG13-20 1184 BD00 BON EUR N CA PBBM XFRA DE000A1R0527 DT.PFBR.BANK PF.R.15196 BD00 BON EUR N CA E7SA XFRA DE000A2G87E2 ACCENTRO R.EST.ANL.18/21 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4XY6 HCOB FZ II 15/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WGZ7978 DZ BANK IS.A658 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0010870949 ALSTOM S.A. 10/20 BD01 BON EUR N CA 250S XFRA US80282KAD81 SANTANDER HLDGS USA 15/20 BD01 BON USD N CA XFRA US88166HAD98 TEVA PHARMA.FIN.IV 12/20 BD01 BON USD N CA XFRA USY68868AA92 PETRONAS GL.S. 15/20 REGS BD01 BON USD N CA CZ9B XFRA XS0215153296 CZECH REP. 05/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US45112FAG19 ICICI BK(DB BR.)14/20REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0495946070 ISRAEL 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1045934293 NESTLE HLDGS 14/20 MTN BD02 BON AUD N CA 6M7C XFRA XS1205717702 MONTENEGRO 15/20 REGS BD02 BON EUR N CA 510A XFRA DE000A0DZVJ6 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR BD03 BON EUR N CA BNT3 XFRA DE000A254286 EYEMAXX R.EST.AG NEUE EQ00 EQU EUR N