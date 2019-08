The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.08.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.08.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA US74456QBJ40 PUBL.SERV.EL.GAS 2019 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US902494AW36 TYSON FOODS 2019 BD02 BON USD N CA XFRA US9128282B53 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N CA XFRA US92343VDE11 VERIZON COMM 16/19 FLR BD02 BON USD N CA AE1F XFRA US94973VBH96 ANTHEM 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS0858672024 DT. BAHN FIN. 12/72 MTN BD02 BON GBP N CA 2S3A XFRA XS1664220941 SBAB 17/19 FLR MTN BD02 BON EUR N