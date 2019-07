The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU0000LWSHA9 LANDWIRT.R.BK 14/19AD MTN BD00 BON AUD N CA XFRA CA780086JC94 ROYAL BK CDA 14/24 FLR BD00 BON CAD N CA XFRA CH0117940640 ERSTE GP BNK 10/30 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA CH0135998638 ERSTE GP BNK 11/26 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A0AEAT0 AAREAL BANK MTN.HPF.S.43 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DB5DAW0 DT.BANK MTN 09/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4UA63 DZ BANK IS.A772 BD00 BON EUR N CA HSHE XFRA DE000HSH4S28 HCOB HPF S.2171 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LFA1255 LFA F.B.BAYERN IS.R1125 BD01 BON EUR N CA XFRA US92857WAV28 VODAFONE GRP 2021 BD01 BON USD N CA BMF1 XFRA XS1015212811 BMW FIN. NV 14/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1088292815 HUARONG FIN.CO. 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA DE000HV5LW18 UC-HVB BONITAET 19 MEOA BD03 BON EUR N CA XFRA DE000HV5LW26 UC-HVB CRLNFI 19 BD03 BON EUR N CA XFRA DE000HV5LWV1 UC-HVB BONITAET 19 HOTB BD03 BON EUR N CA XFRA DE000HV5LWW9 UC-HVB BONITAET 19 TKAA BD03 BON EUR N CA XFRA DE000HV5LWY5 UC-HVB BONITAET 19 HOT BD03 BON EUR N CA AZKA XFRA US42806J1144 HERTZ GLOB.HLD INC.-ANR.- EQ01 EQU EUR N