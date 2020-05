The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA SOTA XFRA US842587CM73 THE SOUTHERN CO. 2020 BD02 BON USD N CA XFRA US912828X968 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N CA XFRA US961214DX86 WESTPAC BKG 18/20 BD02 BON USD N CA XFRA US961214DY69 WESTPAC BKG 18/20 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US984121CH40 XEROX CORP. 14/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1061175607 CGG SA 14/20 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS1195588915 EIB EUR. INV.BK 15/20 MTN BD02 BON NOK N CA XFRA XS1610895168 FMS WERTMGMT MTN 17/20 DL BD02 BON USD N CA 3NAA XFRA XS1717202730 NATL EXPRS GRP17/20FLRMTN BD02 BON EUR N CA 3U3 XFRA JP3467400002 TATSUTA EL.WIRE EQ01 EQU EUR N CA M1P1 XFRA FR0007078811 METROPOLE-METR.SEL. A FD00 EQU EUR N