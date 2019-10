The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0105192980 UBS AG JE 09-19 FLR MTN BD00 BON EUR N CA XFRA CH0206594498 SLOWAKEI 13-19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000BLB4WZ4 BAY.LDSBK.IS. 17/23 BD00 BON EUR N CA 9C7A XFRA US12673PAF27 CA INC. 15/20 BD00 BON USD N CA XFRA DE000DK0H5H4 DEKA AUD FESTZINS 16/19 BD01 BON AUD N CA XFRA DE000HSH4T19 HCOB HERBZS 14/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4T27 HCOB H-BON 2014 BD01 BON EUR N CA XFRA US244199BC83 DEERE CO. 2019 BD01 BON USD N CA XFRA US45031UBY64 ISTAR 2021 BD01 BON USD N CA KLAB XFRA US482480AC47 KLA 14/19 BD01 BON USD N CA XFRA US89114QSR01 TORONTO-DOM. BK 2025 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1121265117 FMO-N.FIN.-M.O. 14/19 MTN BD01 BON NZD N CA XFRA XS1121919333 CS AG LDN 14/19 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0H5J0 DEKA NOK STUFENZINS 16/19 BD02 BON NOK N CA XFRA DE000HLB07Q6 LB.HESS.THR.CARRARA04J/14 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4T35 HCOB HERBSZ 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA PTCFPAOM0002 CP COM.DE PORTUGAL 09/19 BD02 BON EUR N CA XFRA XS0325823119 AXA S.A 07/UND. FLR MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS0458163036 COVENTRY BLDG 09/19 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS1122748558 COBA IHS FRN 14/19 DL BD02 BON USD N CA XFRA XS1856020448 EUR. BK REC.DEV.18/19 MTN BD02 BON TRY N CA NEAM XFRA US90131HBL87 21ST CENTURY FOX AM.08/37 BD03 BON USD N CA FC9N XFRA DE000A2YPHV3 FCR IMMOBILIEN AG NA NEUE EQ00 EQU EUR N CA 7TA1 XFRA VGG1288E1034 BIQI INT.HLDGS CORP.-,004 EQ01 EQU EUR N