The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT000B043351 UNICR.BK AUS. 14-19 3 FLR BD00 BON EUR N CA XFRA AU3CB0222511 CRED.SUI.(SYD) 2019 MTN BD00 BON AUD N CA XFRA CH0031835439 BUNDESIMMOBILIENGES.07-19 BD00 BON CHF N CA XFRA AU3FN0023990 CRED.SUI.(SYD)2019 FLRMTN BD01 BON AUD N CA XFRA DE000HSH4R03 HCOB FUSSBAL14/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4R11 HCOB FB STZ 14/19 BD01 BON EUR N CA XFRA US026874CZ88 AMER. INTL GRP 14/19 BD01 BON USD N CA XFRA US24023LAA44 DBS GRP HLDGS 14/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS0801408435 EIB EUR.INV.BK 12/19 MTN BD01 BON RUB N CA XFRA XS0439828269 VERBUND AG 09/19 MTM BD02 BON EUR N CA XFRA XS0526811384 BG ENERGY CAP.10/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1435301160 AFR. DEV. BK 16/21 MTN BD02 BON ZAR N CA F3CA XFRA DE000A2YNT89 SFC ENERGY AG BZR EQ00 EQU EUR Y CA UEU4 XFRA LU0138258404 VONTOBEL-NEW POWER A-EO FD00 EQU EUR N CA UEU5 XFRA LU0138259048 VONTOBEL-NEW POWER B-EO FD00 EQU EUR N