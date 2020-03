The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.03.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.03.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA NAQA XFRA XS0942100388 NASDAQ 13/21 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0EQJ1 DEKA MTN IS.S.7416 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB2TP1 NORDLB 2PH.BD. 09/18 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000RLP1049 RHEINL.PF.SCHATZ.18/20VAR BD02 BON EUR N CA XFRA FI4000232830 FERRATUM BK 16/20 FLR BD02 BON EUR N CA XFRA US02005NAE04 ALLY FINANCIAL 10/20 BD02 BON USD N CA IZ2Y XFRA US44987DAC02 ING BK NV 15/20 REGS BD02 BON USD N CA LARA XFRA US512807AM03 LAM RESEARCH 15/20 BD02 BON USD N CA 8LPA XFRA US516806AE62 LAREDO PETR. 2023 BD02 BON USD N CA XFRA US529772AF23 LEXMARK INTL 13/20 BD02 BON USD N CA XFRA US80283LAN38 SANTANDER UK 15/20 BD02 BON USD N CA JM2A XFRA US832696AF57 SMUCKER -J.M.- 2020 BD02 BON USD N CA XFRA XS0494953820 DT.TELEK.INTL F.10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS0495012428 ACEA S.P.A. 10/20 BD02 BON EUR N CA 11SB XFRA XS0495219874 STENA AB 10/20 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS1071419524 GALAPAGOS 14/21 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS1202664386 ALLIED IRISH 15/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1575039364 EXP.-IMP.BK CH 17/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1576699075 WORLD BK 17/20 MTN BD02 BON TRY N CA XFRA IT0005246423 MTE PASCHI SIENA 17-20 BD03 BON EUR N CA WP8B XFRA US96950FAD69 WILLIAMS COMPA. 10/20 BD03 BON USD N CA SY81 XFRA FR0000018947 LCL ACTIONS FRANCE 3 DEC. FD00 EQU EUR N CA C8HC XFRA LU0127027448 BALOISE FDI-BFI ACT.SF R FD00 EQU EUR N CA LLXE XFRA LU1046626096 NORDLUX PF-NDLUX AKT.ACEO FD00 EQU EUR N