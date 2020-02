The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3CB0205201 AUSNET SVCS H.P. 2020 BD00 BON AUD N CA XFRA CH0123575091 NORSKE TOG AS 11-20 MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1RE4A1 AAREAL BANK MTN S.185 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2BN924 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2DASK9 DT.PFBR.BANK MTN.35272VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB08M3 LB.HESS.THR.CARRARA05I/14 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2GSNT6 KRED.F.WIED.18/28 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DK0JRX9 DEKA IHS SERIE 7597 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB03Y7 NORDLB 6 PH.BD. 05/19 BD01 BON EUR N CA XFRA US4581X0BL14 INTER-AMER.DEV.BK 10/20 BD01 BON USD N CA XFRA DE000BLB2N75 BAY.LDSBK.IS. 14/20 SX5E BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2C67 LB.HESS.THR.CARRARA10G/15 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5KQ9 LB.HESS.THR.CARRARA02I/18 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5KR7 LB.HESS.THR.CARRARA02J/18 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5KS5 LB.HESS.THR.CARRARA02K/18 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5KT3 LB.HESS.THR.CARRARA02L/18 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB1P068 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD02 BON USD N CA XFRA US02665WBM29 AMER.HONDA F. 2020 MTN BD02 BON USD N CA XFRA US02665WBN02 AMER.HONDA F. 2020FLR MTN BD02 BON USD N CA XFRA US29273RAX70 ENERGY TR.OP. 13/20 BD02 BON USD N CA XFRA US29273VAC46 ENERGY TRANSFER 2020 BD02 BON USD N CA XPNE XFRA US66989HAL24 NOVARTIS CAPITAL 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1561673804 BK OF CHINA HK 17/20 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1561674364 BK OF CHINA HK 17/20 MTN BD02 BON USD N