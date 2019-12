The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CA298713AJ74 EUROFIMA 2019 MTN BD00 BON CAD N CA XFRA CH0023438010 PFBK SCHW.HYP. 05-19 397 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000CZ40NV3 COBA OMH S.P32 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T7S7 DZ BANK IS.A660 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3WM8 LB.HESS.THR.CARRARA12B/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4F15 HCOB IS 13/23 VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB0ECA1 LBBW IS.10/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5H36 LB.HESS.THR.CARRARA12B/17 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4TL1 HCOB IS 14/21 BD01 BON EUR N CA XFRA XS0159013068 TESCO PLC 02/19 MTN BD01 BON GBP N CA BS60 XFRA DE0001104701 BUND SCHATZANW. 17/19 BD02 BON EUR Y CA XFRA DE000HLB5JD9 LB.HESS.THR.CARRARA12I/17 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5JF4 LB.HESS.THR.CARRARA12J/17 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HSH34J7 HCOB IS 12/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4Q61 HCOB S.2109 BD02 BON EUR N CA XFRA US38145GAK67 GOLDMAN SACHS 16/19 FLR BD02 BON USD N CA GLJK XFRA XS0859954215 GRENKE FIN. 12/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1080078428 ING BK NV 14/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1171593020 FMS WERTMGMT MTN 15/19 LS BD02 BON GBP N CA RH0G XFRA XS1197832089 ROCHE HLDGS 15/20 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS1529837517 YUNNAN E.INV.OV.FIN.16/19 BD02 BON USD N CA DJL6 XFRA IE0002715161 ALL.EAST.EUROPE EQ.A EUR FD00 EQU EUR N CA DJL5 XFRA IE0002715278 ALL.EAST.EUROPE EQ.A USD FD00 EQU EUR N CA LXAP XFRA LU0081500794 ALL.GI.III-AL.EM.EUR.A EO FD00 EQU EUR N