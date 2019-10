The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.10.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.10.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU000WT60339 WESTN AUSTR.TR.CORP. 2019 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000DZ1JEL3 DZ BANK IS.E.7955 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH29Y6 HCOB MZ III 09/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000SLB6043 LDSBK.SAAR IHS S.604 BD01 BON EUR N CA XFRA EU000A1U9829 ESM 14/19 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US2027A0DJ51 COMMONW.BK AUSTR. 2019 BD01 BON USD N CA XFRA US2027A1DJ35 COMMONW.BK AUSTR09/19REGS BD01 BON USD N CA XFRA US45818WBD74 INTER-AMER.DEV.BK 15/19 BD01 BON USD N CA XFRA US4581X0CH92 INTER-AMER.DEV.BK 14/19 BD01 BON USD N CA E5BY XFRA XS0821238226 EIB EUR.INV.BK 12/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1120951014 EXPORT-IMPORT BK 14/19MTN BD01 BON NZD N CA GNMF XFRA XS1121198094 OPEL FINANCE INT.14/19MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1121257445 CIBC 2014-2019 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1502566232 SACHSEN-ANH.MTN-LSA 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA US4581X0CR74 INTER-AMER.DEV.BK 15/19 BD02 BON USD N CA XFRA US500769GF56 K.F.W.ANL.V.14/2019 DL BD02 BON USD N CA XFRA US69033DAB38 OVERS.-CHIN.BKG. 14/24FLR BD02 BON USD N CA XFRA US743674AX19 PROTECTIVE LIFE 2019 BD02 BON USD N CA XFRA US912828T594 US TREASURY 2019 BD02 BON USD N CA XFRA XS0457559838 OPTUS FINANCE 09/19 MTN BD02 BON USD N CA PODG XFRA XS0458008496 POLEN 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA I9EZ XFRA IT0005217929 B.T.P. 16-19 BD03 BON EUR N CA FHDL XFRA AT0000706577 AMUNDI MEGA TRENDS 4 VT FD00 EQU EUR N CA 4I31 XFRA AT0000810445 AMUNDI EUROPA STOCK T FD00 EQU EUR N