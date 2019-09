The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A2BN981 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4F31 HCOB MZC 3 13/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000SLB5532 LDSBK.SAAR IHS.553 VAR BD00 BON EUR N CA AMGD XFRA XS0829317832 AMGEN 12/19 BD00 BON EUR N CA XFRA CH0180071463 COMMONW.BK AUSTR.12-19 BD01 BON CHF N CA BS59 XFRA DE0001104693 BUND SCHATZANW. 17/19 BD01 BON EUR Y CA XFRA DE000BLB45F2 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB2MA6 LB.HESS.THR. IHS 17/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WLB26P7 EAA IS.A.26P BD01 BON EUR N CA XFRA USN82008AG34 SIEMENS FINANC. 16/19 FLR BD01 BON USD N CA SI9T XFRA USN82008AH17 SIEMENS FINANC.16/19 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU09513GU77 BMW US CAP. 16/19 REGS BD01 BON USD N CA XFRA DE000HSH3354 HCOB IS 12/19 BD02 BON EUR N CA XFRA US30216BGJ52 EXPORT DEV CND 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA US59217HAX52 METROP.L.GL FDG I 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA US830505AS24 SKAND.ENSK. 2019 BD02 BON USD N CA NM7B XFRA USU65478AV85 NISSAN MOTOR ACC.16/19FLR BD02 BON USD N CA XFRA USU65478AW68 NISSAN MOTOR ACC. 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS0852986313 CHINA OV.F.(KY)V 12/42 BD02 BON USD N CA XFRA XS1483654312 XI'AN MU.I.C.I.G.16/19 BD02 BON USD N CA EVKF XFRA XS1488419695 HENKEL 16/19 MTN DL BD02 BON USD N CA XFRA US23918KAP30 DAVITA 12/22 BD03 BON USD N CA GV5H XFRA DE000A1CUGJ8 ODDO BHF MONEY MKT G-EUR FD00 EQU EUR N