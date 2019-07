The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA SVCA XFRA US817565BZ69 SERVICE CORP. INTL 2022 BD02 BON USD N CA XFRA US87165BAB99 SYNCHRONY FIN. 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA XS0439945907 JUNTA DE ANDALUCIA 09/19 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1078121057 LANDW.R.BK14/19DL MTN VAR BD02 BON USD N CA XFRA XS1082896868 ICBC (LUX) 16/19 MTN BD02 BON USD N CA ON6A XFRA XS1084957155 ONGC VIDESH 14/19 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1087848906 BOC (PAR) 14/19 MTN BD02 BON CNY N CA BMFD XFRA XS1363560548 BMW FIN. NV 16/19 FLR MTN BD02 BON EUR N CA FHJF XFRA LU0108066076 UBS(LUX)BF-CON.EUR.EO P A FD00 EQU EUR N