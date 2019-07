The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000LB010B2 LBBW DAI BOAP CALL 15/24 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB1A748 LBBW DL-STUFENZINS 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA DE000NLB6F01 NORDLB IS.S.1204 BD01 BON EUR N CA NLAH XFRA NL0009086115 NEDERLD 09-19 BD01 BON EUR N CA XFRA US01748XAA00 ALLEGIANT TRAVEL 2019 BD01 BON USD N CA XFRA US05253JAN19 A.N.Z. BKG GRP (NY) 16/19 BD01 BON USD N CA XFRA US500769HA50 K.F.W.ANL.V.16/2019 DL BD01 BON USD N CA XFRA US731011AR30 POLEN 09/19 BD01 BON USD N CA XFRA US87938WAH60 TELEFONICA EM. 09/19 BD01 BON USD N CA XFRA US912828S430 US TREASURY 2019 BD01 BON USD N CA BA68 XFRA DE0001108876 BUNDANL.V.19/29NK OZSS BD02 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5DZ5 LB.HESS.THR.CARRARA07F/17 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB09NS6 LBBW BMW BOA SZ P 16/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB09NT4 LBBW REP BOA SZ 16/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB09NU2 LBBW TNE5 BOA SZ P 16/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB09NV0 LBBW VOW3 BOA SZ P 16/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB09P08 LBBW DL BMW BOAP 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA DE000LB09P16 LBBW DL D.BAHN BOAP 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA DE000LB09P32 LBBW DL REP BOA 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA DE000LB09P40 LBBW DL TKA BOA 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA DE000LB0M6F1 LBBW INFLATIONS-ANL 12/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WVU1 LBBW ARRB BOA SZ 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB0WXC5 LBBW CEC CLN 14/19 BD02 BON EUR N CA XFRA US61166WAS08 MONSANTO 14/19 BD02 BON USD N