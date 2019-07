The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CA303901AU61 FAIRFAX FINL HLDGS 2021 BD00 BON CAD N CA XFRA CH0198800291 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-19 426 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0244692569 APPENZELL 14-19 BD00 BON CHF N CA XFRA CH0248204627 PFZ.SCHW.KT.BKN 14-19 451 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A0WLYZ6 COBA SPF538 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A2LQJS0 PROJ. LEVERK. MAN. 18/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T697 DZ BANK IS.A643 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T7A5 DZ BANK IS.A644 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T7B3 DZ BANK IS.A645 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK97TT4 DEKABANK DGZ IHS.S.6690 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DZ1J6Q8 DZ BANK IS.A387 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3S35 LB.HESS.THR.CARRARA07E/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3TD3 LB.HESS.THR.CARRARA07F/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5ES8 LB.HESS.THR.CARRARA07R/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB5ET6 LB.HESS.THR.CARRARA07S/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB09P24 LBBW DL LHA BOA 16/19 BD00 BON USD N CA XFRA DE000LB09P57 LBBW REPSA BOA SZ 16/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000LB1DV58 LBBW STUFENZINS 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA US05578DAN21 BPCE S.A. 2019 MTN BD00 BON USD N CA LGGA XFRA US524901AS49 LEGG MASON 14/19 BD00 BON USD N CA NY7A XFRA US60871RAE09 MOLSON COORS BREW. 16/19 BD00 BON USD N CA RWCA XFRA US774341AG67 ROCKWELL COLLINS 2019 BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB3DE5 LB.HESS.THR.CARRARA07L/16 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3DH8 LB.HESS.THR.CARRARA07O/16 BD01 BON EUR N