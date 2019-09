The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.09.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB6TC4 BAY.LDSBK.IS. 18/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3QN8 LB.HESS.THR.CARRARA10E/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4PV8 HCOB ZS 11 14/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4R76 LB.HESS.THR.CARRARA09L/18 BD01 BON EUR N CA APCZ XFRA US037833CZ10 APPLE 17/19 BD01 BON USD N CA I7DA XFRA US4581X0BY35 INTER-AMER.DEV.BK 12/19 BD01 BON USD N CA XFRA XS1109110251 LUFTHANSA AG MTN 14/19 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH3230 HCOB MZC 12 12/19 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB1H46 NORDLB IS.S.1609 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB1HV6 NORDLB KOMBIANL 17/12 BD02 BON EUR N CA XFRA US3135G0ZG14 FED.NATL MTGE ASS. 14/19 BD02 BON USD N CA XFRA US500630CK27 KOREA DEV.BK 16-19 BD02 BON USD N CA XFRA US822582BU55 SHELL INTL FIN. 16/19 BD02 BON USD N CA XFRA US822582BV39 SHELL INTL FIN. 16/19 FLR BD02 BON USD N CA UN8F XFRA USD85455AD13 UNITYM.NRW/HE.14/25 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0970697941 EXPORT-IMPORT BK 13/19MTN BD02 BON AUD N CA XFRA XS1108681625 ALFA TREAS. 14/19 FLR MTN BD02 BON EUR N CA UN8E XFRA XS1150437579 UNITYM.NRW/HE.14/25 REGS BD02 BON EUR N