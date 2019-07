The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.07.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A1RQCU0 HESSEN SCHA.16/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4ZV6 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3QP3 LB.HESS.THR.CARRARA10F/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3TN2 LB.HESS.THR.CARRARA07N/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3TP7 LB.HESS.THR.CARRARA07O/18 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB42M5 BAY.LDSBK.IS. 17/27 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000MHB7795 MUENCH.HYP.BK.S.1422 BD01 BON EUR N CA XFRA US02665WBE03 AMER.HONDA F. 2019 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US25468PDL76 DISNEY (WALT)CO.16/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US63254AAQ13 NATL AUSTR. BK 2019 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1437622548 BOC (LUX) 16/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA XS1696453452 HITACHI CAP. 17/19 FLRMTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1436193624 CAIYUN INT.INV.16/19 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1437622621 BOC (LUX) 16/19 MTN FLR BD02 BON USD N CA XFRA DE000HLB5DT8 LB.HESS.THR.CARRARA07A/17 BD03 BON EUR N