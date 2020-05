The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0115967389 PFBK SCHW.HYP. 10-20 518 BD00 BON CHF N CA XFRA XS1136391643 SKAND.ENSK.14/UND.FLR MTN BD01 BON USD N CA XFRA AU3CB0208502 LENDLEASE FIN. 2020 BD02 BON AUD N CA XFRA USG5320CAA65 KUNLUN ENER.CO. 15/20REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS0928456218 A.N.Z. BKG GRP 13/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1227820187 CHINA CONSTR. BK 15/25FLR BD02 BON USD N CA F9CH XFRA XS1232188257 FCE BANK PLC 15/20 MTN BD02 BON EUR N