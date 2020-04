The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3TB0000036 AUSTRALIA 2020 126 15.04 BD00 BON AUD N CA XFRA DE000A1C9VE0 BERLIN HYP AG IS S.40 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000RLP1015 RHEINL.PF.SCHATZ.18/20VAR BD00 BON EUR N CA XFRA US36966THX37 GENERAL ELECT. 2020 FLR BD00 BON USD N CA XFRA USP78625DV20 PET. MEX. 18/29 REGS BD00 BON USD N CA BN0E XFRA XS0873878283 BNG BK 13/20 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA XS2128003683 OPDENERGY 20/24 FLR 3 BD00 BON USD N CA BL52 XFRA DE0001030526 BUNDANL.V. 09/20 INFL.LKD BD01 BON EUR Y CA XFRA DE000A1ZD0L7 UNICR.BK IR.14/20 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB0Y8J5 LBBW DL CCC3 BOAPSZ 14/20 BD01 BON USD N CA XFRA DE000LB0Y8K3 LBBW DL MDO BOAP 14/20 BD01 BON USD N CA F1XM XFRA FI4000010848 FINLD 10-20 BD01 BON EUR N CA XFRA US03512TAA97 ANGLOGLD AS.HLDGS 10/20 BD01 BON USD N CA XFRA US281020AK32 EDISON INTL 2020 BD01 BON USD N CA XFRA US45818WBK18 INTER-AMER.DEV.BK 16/20 BD01 BON USD N CA XFRA US46556MAA09 ITAU UNIB.H.KY 10/20 MTN BD01 BON USD N CA XFRA USN31738AA00 FIAT CHRYSL.AUTOM. 15/20 BD01 BON USD N CA EI7F XFRA XS0196448129 EIB EUR.INV.BK 04/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS0210314299 POLEN 05/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS1396260520 BMW FIN. NV 16/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS2128003840 OPDENERGY 20/24 FLR 3 BD01 BON USD N CA XFRA XS2128005548 OPDENERGY 20/24 FLR 3 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000DG6CS30 DZ BANK CLN E.9359 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000DK0EQZ7 DEKA STUFENZINS MTN 16/24 BD02 BON EUR N