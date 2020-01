The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000NLB8JC7 NORDLB 5 PH.BD.01/16 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NRW2ZL6 LAND NRW SCHATZ10R1000 BD01 BON EUR N CA SNWA XFRA FR0013201613 SANOFI 16/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA US01310QDB86 ALBERTSON'S INC. 2028 MTN BD01 BON USD N CA XFRA US05252BAN91 A.N.Z. BKG GRP 10/20 REGS BD01 BON USD N CA XFRA US53947MAB28 LLOYDS BANK 2020 144A BD01 BON USD N CA XFRA US53947PAB58 LLOYDS BANK 10/20 REGS BD01 BON USD N CA XFRA USU65478AY25 NISSAN MOTOR ACC. 17/20 BD01 BON USD N CA NM7F XFRA USU65478AZ99 NISSAN MOTOR ACC.17/20FLR BD01 BON USD N CA XFRA XS0103338496 NATL GRID GAS HLDGS 99/24 BD01 BON GBP N CA D1NA XFRA XS1165750198 DNB BANK 15/20 FLR MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4BS7 LB.HESS.THR.CARRARA 17/29 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB00CA6 LBBW LHA BOA SZ 14/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB06G02 LBBW TKA BOA 16/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB06G10 LBBW VOW3 BOAP 16/20 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000LB06HC8 LBBW TKA BOA 16/20 BD02 BON EUR N CA ECJA XFRA US278865AR13 ECOLAB 15/20 BD02 BON USD N CA XFRA US594918AY03 MICROSOFT 15/20 BD02 BON USD N CA XFRA USL9668KAB28 VIRGOLINO DE O.FIN. 14/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS0477543721 CDA 10/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS0863522149 LETTLAND 12/20 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1071411547 GALAPAGOS 14/21 FLR REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS1136183537 SANTANDER UK 14/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1548793402 CADES 17/20 MTN REGS BD02 BON USD N