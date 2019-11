The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000BLB2L36 BAY.LDSBK.OPF. BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB46S3 BAY.LDSBK.IS. 17/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4R20 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4ZM5 BAY.LDSBK.IS. 17/24 BD00 BON EUR N CA XFRA CH0254281642 MINERA Y METAL.D.B.14/19 BD02 BON CHF N CA XFRA HK0000223849 CHINA CONSTR. BK 2024 FLR BD02 BON CNY N CA XFRA US260543CF88 DOW CHEM. 11/21 BD02 BON USD N CA DWDZ XFRA US61746BDU70 MORGAN STANLEY 15/19 FLR BD02 BON USD N CA XFRA XS1114373274 KOMMUN.SVER.14/19MTN REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1133585056 ASIAN DEV. BK 15/19 MTN BD02 BON CNY N CA XFRA XS1133588233 JSW STEEL 14/19 BD02 BON USD N CA TRVT XFRA XS1135556378 CITIGROUP INC. 14/19 BD02 BON NZD N CA XFRA XS1136227094 NATL AUSTR.BK 14/24FLRMTN BD02 BON EUR N