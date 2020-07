The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.07.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.07.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA BE6305976068 EUROCLEAR BK 18/20 FLRMTN BD00 BON EUR N CA XFRA CH0021803942 EIB EUR. INV.BK 05-20 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A12T8T7 AAREAL BANK MTN S.255 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A161W54 NIEDERS.SCH.A.15/20 A.852 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB2UY5 BAY.LDSBK.IS 14/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3282 LB.HESS.THR.CARRARA07B/19 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4W30 HCOB NVBO2/15 BD00 BON EUR N CA XFRA XS0977502110 TRANSURBAN FIN.CO. 13/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DK0EWH3 DEKA HPF MTN R2089 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3N63 LB.HESS.THR.CARRARA08L/16 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4JE7 HCOB MEISTE 13/20 BD01 BON EUR N CA XFRA US34540TMU33 FORD MOTOR CRED. 2021 MTN BD01 BON USD N CA SA9A XFRA XS1245554859 SATO 15-20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB1P8S6 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD03 BON USD N CA OCI4 XFRA ES06670509H2 ACS,ACT.CO.SER.INH.-ANR- EQ01 EQU EUR N