The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA DE000A13SHL2 SENIVITA SOC.WS 15/25 BD00 BON EUR N CA HNF1 XFRA DE000A161GV3 HANIEL FINANCE D. 15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000DG4T549 DZ BANK IS.A605 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HVB1WZ2 UC-HVB STUFAN 20 BD00 BON NOK N CA I0CH XFRA USU44927AV04 ICAHN ENT./C 19/27 REGS BD00 BON USD N CA XFRA DE000HLB4PB3 LB.HESS.-THR. IHS 15/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH5YU9 HCOB ZS 14 16/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH5YZ8 HCOB SZ XVI 16/20 BD01 BON EUR N CA I7DK XFRA US4581X0CX43 INTER-AMER.DEV.BK 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA US14040HBP91 CAPITAL ONE FINL 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1231116481 SWEDBK HYPO. 15/20 MTN BD02 BON USD N CA GWDN XFRA DE000A288730 GODEWIND IMMO.AG NA NEUE EQ00 EQU EUR Y