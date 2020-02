The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT0000A14KB3 ERSTE GP BNK 14/20 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA CH0204678020 KOREA GAS 13-20 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A1RE3X5 AAREAL BANK MTN S.179 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB3ZB4 LB.HESS.THR.CARRARA02V/19 BD00 BON EUR N CA B1RF XFRA DE000A1PGSJ4 BRANDENBURG LSA 13/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000WLB28Z2 LBHT IS.A.28Z BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH4PG9 HCOB MM VI 14/20 BD02 BON EUR N CA 7AFE XFRA US00828EBE86 AFR. DEV. BK 15/20 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS0487711573 BK OF IRELD 10/20 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1171484832 HK INTL QINGDAU 15/20 BD02 BON USD N CA 0SEB XFRA XS1189262345 SWEDEN,KINGDOM 15/20 REGS BD02 BON EUR N CA XFRA XS1771768188 MCKESSON 18/20 FLR BD02 BON EUR N