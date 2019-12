The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.12.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.12.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AT000B043807 UNICR.BK AUS. 15-19 FLR BD00 BON USD N CA XFRA CH0255893023 BCO SAFR.CAY 2019 BD00 BON CHF N CA GCP1 XFRA US36962G6P44 GENERAL ELECT. 12/19 MTN BD00 BON USD N CA XFRA DE000HSH4VD4 HCOB MZC 16 14/19 BD01 BON EUR N CA XFRA XS0942464586 NESTLE HLDGS 13/19 MTN BD01 BON USD N CA XFRA RU000A0JTG59 RUSSIAN FED. 12-19 BD02 BON RUB N CA XFRA XS1150454822 CHINALCO FIN.HLGGS 14/19 BD02 BON USD N CA D2XM XFRA XS1423725172 DEXIA CL 16/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA MX0MGO0000V0 MEXICO 2019 M EQ01 EQU EUR N