The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.11.2019 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2019 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU3FN0025433 A.N.Z. BKG GRP 2019 FLR BD00 BON AUD N CA A2CN XFRA DE000A188V88 ACRON 16/19 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A2GSKN5 KRED.F.WIED.17/37 MTN BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4RT7 BAY.LDSBK.IS. 16/26 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4ZS2 BAY.LDSBK.IS. 17/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB4ZU8 BAY.LDSBK.IS. 17/22 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4AK6 LB.HESS.THR.CARRARA11E/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4AL4 LB.HESS.THR.CARRARA11F/16 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4CY3 LB.HESS.THR.CARRARA02G/17 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HLB4AM2 LB.HESS.THR.CARRARA11G/16 BD01 BON EUR N CA XFRA AU3CB0225290 A.N.Z. BKG GRP 2019 TCD BD02 BON AUD N CA XFRA DE000BLB30K4 BAY.LDSBK.IS. 16/22 BD02 BON EUR N CA XFRA DE000NLB8EW6 NORDLB OPF S.1418 VAR MTN BD02 BON EUR N CA XFRA US06051GGB95 BK OF AMER.CORP 2020 MTN BD02 BON USD N CA T4EH XFRA XS0462999573 TELEFONICA EM. 09/19 MTN BD02 BON EUR N CA XFRA XS1130524066 AT + T 14/44 BD02 BON USD N CA XFRA XS1135549167 CITIGROUP 14/19 FLR MTN BD02 BON EUR N CA DVBB XFRA XS1135782628 DVB BANK MTN.14/19 BD02 BON EUR N