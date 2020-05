The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA USH7220NAB67 UBS AG LONDON 17-20 FLR BD02 BON USD N CA XFRA USP0605NAA92 AVIANCA HLD/LEA/GTH 13/20 BD02 BON USD N CA XFRA USU26054KK80 DOW CHEM. 19/49 REGS BD02 BON USD N CA SIQA XFRA USU8275QAH30 SINCLAIR TELEV.16/27 REGS BD02 BON USD N CA ALVB XFRA DE000A254VC5 ALLIANZ SE NA O.N.NEUE EQ01 EQU EUR Y