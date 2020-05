The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0112403875 ST.GALL.KTBK 10-20 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000A12UFL4 IKB DT.IND.BK.MTN 15/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A169NA6 DAIMLER AG.MTN 16/20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000BLB2DW5 BAY.LDSBK.IS.S.31404VAR BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A12T713 AAREAL BANK MTN S.234 BD01 BON EUR N CA PCZM XFRA DE000A2G8WM8 PROCREDIT HOLDING 18/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000NLB0M65 NORDLB FESTZINSANL.12/17 BD01 BON EUR N CA XFRA FR0010895987 AEROP.DE PARIS SA 10-20 BD01 BON EUR N CA A0TB XFRA US03027XAF78 AMERN TWR 15/20 BD01 BON USD N CA XFRA US037833CS76 APPLE 17/20 BD01 BON USD N CA APCW XFRA US037833CT59 APPLE 17/20 FLR BD01 BON USD N CA XFRA US048825BA09 ATL. RICHFLD 2022 01.02 BD01 BON USD N CA XFRA US369550BA59 GENL DYNAMICS 18/20 BD01 BON USD N CA BZF2 XFRA US928563AA33 VMWARE 17/20 BD01 BON USD N CA LRPA XFRA XS0780331004 LANDWIRT.R.BK 12/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA XS0863129135 RIO TINTO FIN. 12/20 MTN BD01 BON EUR N CA XFRA DE000LB1P5P8 LBBW DL-STUFENZINS 18/20 BD02 BON USD N CA AMGR XFRA US031162CM01 AMGEN 17/20 BD02 BON USD N CA AMGS XFRA US031162CN83 AMGEN 17/20 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US369550BB33 GENL DYNAMICS 18/20 FLR BD02 BON USD N CA XFRA US458140AZ34 INTEL CORP. 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA US458140BA73 INTEL CORP. 17/20 FLR BD02 BON USD N CA S0IK XFRA US822582BG61 SHELL INTL FIN. 15/20 BD02 BON USD N CA XFRA US822582BH45 SHELL INTL FIN. 15/20 FLR BD02 BON USD N