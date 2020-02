The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA AU000WBCHAM4 WESTPAC BKG 2020 BD00 BON AUD N CA XFRA AU3FN0026373 RABOBK NL(AU BR.)2020 FLR BD00 BON AUD N CA XFRA CH0204477688 COMMONW.BK AUSTR.13-20MTN BD00 BON CHF N CA XFRA DE000BLB2819 BAY.LDSBK.IS. 15/25 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000HSH6J84 HCOB ZS 3 17/20 BD00 BON EUR N CA XFRA ES00000950E9 GEN. CATALUNYA 10-20 BD00 BON EUR N CA XFRA DE000A1A6TW4 SACHSEN-ANH.LS 13/20 BD01 BON EUR N CA XFRA DE000HSH6J92 HCOB SZ XX 17/20 BD01 BON EUR N CA XFRA USY1391CAJ00 BOC HONG KONG 10/20 REGS BD01 BON USD N CA XFRA DE000HLB1YZ0 LB.HESS.THR.CARRARA02E/15 BD02 BON EUR N CA NNNA XFRA US88032XAC83 TENCENT HLDGS 15/20 MTN BD02 BON USD N CA XFRA XS0485991417 LITAUEN 10/20 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1185597975 CCB (ASIA) 15/20 MTN BD02 BON EUR N CA 4NTC XFRA XS1186986904 FIRST ABU DHABI BK 15/20 BD02 BON USD N