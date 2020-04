FRA:Deletion of Instruments from XETRA - 06.01.2020-001

The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.01.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA CH0310175556 PFBK SCHW.HYP. 16-20 624 BD00 BON CHF N CA XFRA DE000HLB3XF0 LB.HESS.THR.CARRARA01M/19 BD00 BON EUR N CA XFRA US345397YE71 FORD MOTOR CRED. 17/20 BD01 BON USD N CA XFRA US345397YF47 FORD MOTOR CRED.17/20 FLR BD01 BON USD N