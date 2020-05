The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.05.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA USH7220NAC41 UBS AG LONDON 17/20 BD02 BON USD N CA XFRA USU2100DAC75 BGC PARTN. 18/23 REGS BD02 BON USD N CA XFRA XS1225009932 SHINSEGAE 15/45 FLR BD02 BON USD N CA XFRA XS1616774698 WORLD BK 17/20 MTN BD02 BON INR N CA XFRA DE000LBB4DP5 DEKA DAVINCI STR.PL.ANL20 EQ00 EQU EUR N