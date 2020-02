The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.02.2020 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.02.2020 TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP CA XFRA XS0485770670 FITA INTL 10/20 BD02 BON USD N CA XFRA XS1180494541 WORLD BK 15/20 MTN BD02 BON RUB N CA CMCX XFRA XS1185978696 JPMORGAN CHASE 15/20 MTN BD02 BON GBP N CA XFRA XS1562586955 DVB BANK IS.17/20 BD02 BON EUR N CA XFRA XS1768007715 EXPORT DEV.CANADA 18/20 BD02 BON USD N CA YCFK XFRA LU0048365026 CSIF11-CSL S+M.C.E.EQ.BEO FD00 EQU EUR N CA YCFI XFRA LU0052265898 CSIF11-CSL S+M.C.G.E.BEO FD00 EQU EUR N CA JI9C XFRA LU0100915353 GAM MULT.-EULVAE A FD00 EQU EUR N CA JI9D XFRA LU0100915437 GAM MULT.-EULVAE B FD00 EQU EUR N CA YCFZ XFRA LU0129338272 CSIF11-CSL GL VA.EQ.B EO FD00 EQU EUR N